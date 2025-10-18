Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenlaube - Zeugen gesucht

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum vom Abend des 16.10.2025 bis zum Mittag des 17.10.2025 begaben sich bislang unbekannte Täter in die Kleingartenanlage "Am Schwimmbad" in der Bahnhofstraße. In der Folge verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einer Gartenlaube und entwendeten einen Akkuschrauber der Marke Bosch (grün), zwei Bitsets, zwei Zimmermannshammer, eine Schubkarre sowie einen Rasenmäher in grau-grüner Farbe der Marke Gardena mit Fangkorb. Der Gesamtwert des Beuteguts wurde auf 450 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Arnstadt-Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0271255/2025 zu melden. (mla)

