LPI-GTH: Verfahren eingeleitet

Gotha (ots) - Gestern Nachmittag wurden zwei Kinder bei einem Verkehrsunfall in der Oststraße verletzt. Ein 20-jähriger Daewoo-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als die Kinder vor ihm die Straße querten. Es kam zur Kollision, wobei das fünf-jährige Mädchen schwer und das acht-jährige Mädchen leicht verletzt wurden. Sie kamen in ein Krankenhaus. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

