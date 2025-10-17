LPI-GTH: Verfahren eingeleitet
Arnstadt (ots)
Bei einem 39-Jährigen wurde gestern Abend eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann wurde zuvor auf seinem E-Scooter im Parkweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. (ah)
