Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verfahren eingeleitet

Gotha (ots)

Bei einem 29-Jährigen wurde gestern Abend eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann wurde zuvor auf seinem E-Scooter in der Kindleber Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren