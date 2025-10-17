LPI-GTH: Zeugen gesucht
Hörsel (ots)
In einen Pkw brachen Unbekannte in der Zeit von 15.10.2025, 15.30 Uhr bis 16.10.2025, 05.20 Uhr ein und entwendeten Bargeld, Geldkarten sowie diverse Gegenstände. Der Opel war in der Falltorstraße abgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0269881/2025 entgegen. (ah)
