Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert im Stadtgebiet

Ilmenau (ots)

Gestern Abend fuhr eine Frau mit einem BMW durch das Stadtgebiet und kam mehrfach von der Fahrbahn ab. Sie befuhr die K 51 in Richtung Bücheloher Straße. Unmittelbar nach einem Kreisverkehr kollidierte die 35-Jährige mit diversen Leitplanken und fuhr sogar mehrere Meter auf einer dieser Planken. Aufgrund drei platter Reifen kam die Frau an einer Ampelkreuzung zum Stehen. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden, Personen wurden nicht verletzt. An der Fahrbahn und den Leitplanken entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro. Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von rund 2,7 Promille. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha

