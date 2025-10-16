LPI-GTH: Rauchentwicklung
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Heute Morgen kam es in einem Pflegeheim in der Heinrich-Schwerdt-Straße gegen 07.15 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einer Wohneinheit einer 75-Jährigen. Die Frau wurde durch eine Rauchgasintoxikation schwer verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitten drei weitere Bewohner (w/50; m/50; w/62) eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Betroffenen kamen in ein Krankenhaus. Vorsorglich wurden die übrigen Bewohner evakuiert. (ah)
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell