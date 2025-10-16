PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rauchentwicklung

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen kam es in einem Pflegeheim in der Heinrich-Schwerdt-Straße gegen 07.15 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einer Wohneinheit einer 75-Jährigen. Die Frau wurde durch eine Rauchgasintoxikation schwer verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitten drei weitere Bewohner (w/50; m/50; w/62) eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Betroffenen kamen in ein Krankenhaus. Vorsorglich wurden die übrigen Bewohner evakuiert. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

