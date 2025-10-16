LPI-GTH: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung
LPI Gotha (ots)
Seit dem 13. Oktober bat die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einem Unbekannten nach einer Sachbeschädigung in einem Krankenhaus in Friedrichroda. Durch Zeugenhinweise konnte ein zur Tatzeit 19-Jähriger (iranisch) als möglicher Tatverdächtiger bekannt gemacht werden. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor, diese dürfen nicht mehr verwendet werden. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell