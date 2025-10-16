Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Pferdsdorf (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag kam es im Wartburgkreis bei Spichra zu einem schweren Verkehrsunfall. An einer Einmündung wollte ein 81 Jahre alter Opel-Fahrer nach links auf die L1021 auffahren. Der aus Richtung Pferdsdorf Kommende missachtete offenbar die Vorfahrt einer 67-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Kia der Frau. Die Fahrerin und die 76-jährige Beifahrerin im Fahrzeug des 81-Jährigen wurden schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell