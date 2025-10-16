LPI-GTH: Verfahren eingeleitet
Gotha (ots)
Heute Morgen wurde ein 57 Jahre alter Radfahrer in der Straße 'Breite Gasse' wegen Ausfallerscheinungen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest ergab, dass er offenbar stark alkoholisiert war. Der mit ihm durchgeführte Drogentest reagierte zudem noch positiv auf Cannabis, Amphetamine/Methamphetamine. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. (ah)
