PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verfahren eingeleitet

Gotha (ots)

Heute Morgen wurde ein 57 Jahre alter Radfahrer in der Straße 'Breite Gasse' wegen Ausfallerscheinungen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest ergab, dass er offenbar stark alkoholisiert war. Der mit ihm durchgeführte Drogentest reagierte zudem noch positiv auf Cannabis, Amphetamine/Methamphetamine. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Zeugensuche

    Arnstadt (ots) - In der Zeit zwischen dem 14. Oktober, 10.30 Uhr und gestern, 17.15 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte auf das Außengelände einer Bäckerei sowie Fleischerei in der Rudislebener Allee und entwendeten einen Tisch und mehrere Stühle. Das Beutegut hat einen Wert von rund 800 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0269023/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 14:00

    LPI-GTH: Eingeklemmt

    Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - Ein 74-jähriger Fahrer eines Skoda befuhr gestern Abend die Dornsengasse in Richtung Knaudtstraße und touchierte dabei einen geparkten VW. Durch die Kollision geriet der Skoda in Schieflage und kam anschließend auf der Seite zum Liegen. Der Mann musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ob der 74-Jährige vor Fahrtantritt alkoholische Getränke zu sich genommen hatte, ist Bestandteil der ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 14:00

    LPI-GTH: Möglicher Tatverdächtiger

    Gotha (ots) - Zu Beginn dieses Jahres kam es zu zahlreichen Einbrüchen in Gärten und Gartenhäuser. Dabei entstand Beuteschaden in Höhe von circa 2.800 Euro und Sachschaden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro. Im Rahmen der umfangreichen polizeilichen Ermittlungen konnte ein 31-Jähriger (polnisch) als möglicher Tatverdächtiger bekannt gemacht werden. Gegen den Mann wird ebenso aufgrund weiterer Delikte (u.a. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren