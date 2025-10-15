PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Möglicher Tatverdächtiger

Gotha (ots)

Zu Beginn dieses Jahres kam es zu zahlreichen Einbrüchen in Gärten und Gartenhäuser. Dabei entstand Beuteschaden in Höhe von circa 2.800 Euro und Sachschaden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro. Im Rahmen der umfangreichen polizeilichen Ermittlungen konnte ein 31-Jähriger (polnisch) als möglicher Tatverdächtiger bekannt gemacht werden. Gegen den Mann wird ebenso aufgrund weiterer Delikte (u.a. Hausfriedensbruch und Diebstahl) ermittelt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

