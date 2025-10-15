PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Kollision mit Pkw

Eisenach (ots)

Ein 54-jähriger Fahrradfahrer befuhr gestern Nachmittag die B19 von Wilhelmsthal in Richtung Eisenach. Im Zuge des Streckenverlaufes passierte der Mann einen Abhang und verlor die Kontrolle über das Fahrrad. Dabei kam er zu Fall und rutschte in den Gegenverkehr, wo er mit dem VW einer 44-Jährigen kollidierte. Der Mann wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei weist nochmals darauf hin: Das Tragen eines Fahrradhelmes kann helfen schwerwiegenden Verletzungen vorzubeugen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

