LPI-GTH: Sachbeschädigung

Arnstadt (ots) - Heute Morgen befuhr eine 61-jährige Fahrerin eines Skoda die Goethestraße in Richtung Ohrdrufer Straße. Dabei kam die Frau nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Natursteinmauer einer Grundstückseinfahrt. Die 61-Jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ob sie zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles unter Einfluss von alkoholischen Getränken stand, ist Gegenstand der Ermittlungen. An der Mauer und dem Skoda entstand Sachschaden. ...

