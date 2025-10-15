PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Gotha (ots)

In der Zeit zwischen dem 13. Oktober, 17.00 Uhr und gestern, 07.00 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen ein Kloster in der Jüdenstraße sowie eine Schule im Bereich Bürgeraue mittels Sprühfarbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0267549/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

