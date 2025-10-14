Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vollsperrung

Grabsleben (Landkreis Gotha) (ots)

Die B7 im Bereich Nottleben/Grabsleben wurde gestern Abend aufgrund eines Verkehrsunfalles temporär voll gesperrt. Ein 20-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Straße (K18) von Nottleben in Richtung B7 und missachtete augenscheinlich im Bereich einer Einmündung eine vorfahrtsberechtigte 55-jährige Fahrerin eines Mercedes. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Infolgedessen wurden beide Fahrzeugführer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Pkw wurden abgeschleppt. (jd)

