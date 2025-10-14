Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Minibagger entwendet

Gotha (ots)

Von einem Firmengelände in der Mühlhäuser Straße entwendeten ein oder mehrere Unbekannte einen Minibagger der Marke "Yanmar". Das Beutegut hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 10. Oktober, 13.30 Uhr und gestern, 07.20 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0266565/2025) entgegen. (jd)

