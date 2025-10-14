LPI-GTH: Minibagger entwendet
Gotha (ots)
Von einem Firmengelände in der Mühlhäuser Straße entwendeten ein oder mehrere Unbekannte einen Minibagger der Marke "Yanmar". Das Beutegut hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 10. Oktober, 13.30 Uhr und gestern, 07.20 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0266565/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell