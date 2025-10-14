LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis
Ilmenau (ots)
Ein 53-Jähriger befuhr heute Morgen mit seinem VW die Unterpörlitzer Straße ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Dies wurde durch Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein entsprechendes Verfahren gegen den Mann eingeleitet. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell