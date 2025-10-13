LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Am 11. Oktober führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Eisenacher Landstraße durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. 1057 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 68 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 83 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd)
