LPI-GTH: Notrufmissbrauch
Werra-Suhl-Tal (Notrufmissbrauch) (ots)
Ein Verfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen leitete die Polizei Eisenach ein. Eine 56-Jährige hatte am gestrigen Tag bis in die Nachmittagsstunden über fünfzigmal den Notruf gewählt ohne sich in einer medizinischen Notsituation zu befinden. Während Einsatzkräfte durch Fehlalarme gebunden sind, verzögert sich Hilfe für echte Notfälle. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell