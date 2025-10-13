PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Tankstelle

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in der Gartenstraße. Der oder die Täter beschädigten anschließend den Verkaufsraum und entwendeten Beutegut in noch unbekannter Art und Umfang. Die Tat ereignete sich in der zurückliegenden Nacht, gegen 00.45 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0265781/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha

