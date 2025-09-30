Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (30.09.2025) setzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Mülltonne in der Bahnhofstraße in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell