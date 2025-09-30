Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Mann ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Dienstag (30.09.2025) war ein 16-jähriger Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs.

Gegen 03.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Wie sich bei der Verkehrskontrolle herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 16-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis.

Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und stellten die Autoschlüssel sicher. Anschließend veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 16-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 16-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell