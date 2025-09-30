Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Bärenkeller - Am Montag (29.09.2025) kam es zu einer Unfallflucht an der Kreuzung Georg-Mayr-Weg / Wildtaubenweg. Ein 13-jähriger Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 13.00 Uhr war der 13-Jährige im Wildtraubenweg unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit dem bislang unbekannten E-Bike-Fahrer, der offenbar in der Wildtraubenweg einbog. Der 13-Jährige stürzte hierbei und wurde leicht verletzt. Der bislang Unbekannte entfernte sich schließlich, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Der bislang unbekannte E-Bike-Fahrer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, kurze Haare, er war unterwegs mit einem grauen E-Bike der Marke "KTM".

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

