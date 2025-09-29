Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand
Augsburg (ots)
Neusäß - Am Sonntag (28.09.2025) geriet ein Auto in der Auffahrt eines Einfamilienhauses in Am Kobelgraben in Brand. Ein weiteres Auto wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt. Gegen 04.00 Uhr stellte der Eigentümer den Brand fest und alarmierte den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.
Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
