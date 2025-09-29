PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am Sonntag (28.09.2025) verursachte eine 19-Jährige einen Verkehrsunfall in der Salomon-Idler-Straße und verletzte sich dabei. Gegen 12.30 Uhr geriet die 19-Jährige in einer Rechtskurve gegen ein geparktes Auto. Durch den Zusammenstoß kippte das Auto der 19-Jährigen nach links auf die Fahrerseite. Die 19-Jährige verletzte sich hierbei. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 19-Jährige übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 13:59

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

    Augsburg (ots) - Augsburg - Am Freitag (26.09.2025) gab sich ein bislang unbekannter Täter am Telefon als Mitarbeiter einer Bank aus. Auf diese Weise verschaffte sich der Täter Zugriff auf das Online Banking eines 69-Jährigen. Hierbei entstand Beuteschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs. Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen: - Bleiben Sie ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 13:54

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

    Augsburg (ots) - Pfersee - Am Samstag (27.09.2025) leistete ein 20-Jähriger in der Spicherer Straße Widerstand gegen Polizeibeamte. Drei Beamte wurden hierbei leicht verletzt. Gegen 00.00 Uhr riefen Anwohner die Polizei aufgrund einer Ruhestörung. Der zunächst unbeteiligte 20-Jährige kam vor Ort hinzu und beleidigte die Beamten. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete der 20-Jährige Widerstand. Hierbei ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 13:52

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

    Augsburg (ots) - Oberhausen - In der Zeit von Donnerstag (25.09.2025), gegen 22.30 Uhr, bis Sonntag (28.09.2025), 07.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein geparktes Auto in der Bürgermeister-Bunk-Straße. Die unbekannte Person beschädigte den blauen Honda im Frontbereich. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren