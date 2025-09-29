Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am Sonntag (28.09.2025) verursachte eine 19-Jährige einen Verkehrsunfall in der Salomon-Idler-Straße und verletzte sich dabei. Gegen 12.30 Uhr geriet die 19-Jährige in einer Rechtskurve gegen ein geparktes Auto. Durch den Zusammenstoß kippte das Auto der 19-Jährigen nach links auf die Fahrerseite. Die 19-Jährige verletzte sich hierbei. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 19-Jährige übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell