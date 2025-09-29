PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Freitag (26.09.2025) gab sich ein bislang unbekannter Täter am Telefon als Mitarbeiter einer Bank aus. Auf diese Weise verschaffte sich der Täter Zugriff auf das Online Banking eines 69-Jährigen. Hierbei entstand Beuteschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

   - Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder
   - Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine 
     Informationen preis.
   - Lassen Sie keine fremden Personen zu Ihnen ins Haus oder die 
     Wohnung. Nutzen Sie hierbei beispielsweise eine 
     Gegensprechanlage.
   - Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen 
     nie "Geldwechsler" oder "Prüfer" ins Haus.
   - Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen 
     umgehend den Polizeinotruf 110.
   - Suchen Sie für einen Rückruf bei 
     Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer 
     heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ https://www.polizei.bayern.de/nmmo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

