Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Samstag (27.09.2025) leistete ein 20-Jähriger in der Spicherer Straße Widerstand gegen Polizeibeamte. Drei Beamte wurden hierbei leicht verletzt.

Gegen 00.00 Uhr riefen Anwohner die Polizei aufgrund einer Ruhestörung. Der zunächst unbeteiligte 20-Jährige kam vor Ort hinzu und beleidigte die Beamten. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete der 20-Jährige Widerstand. Hierbei wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt. Zudem beschädigte der 20-Jährige einen Streifenwagen sowie Uniformteile. Die Streife brachte den 20-Jährigen schließlich in den Arrest. Bei der Aufnahme in den Arrest stellten die Einsatzkräfte unter anderem Betäubungsmittel und mehrere Gegenstände sicher.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands und dem Handel mit Betäubungsmitteln gegen den 20-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell