PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Samstag (27.09.2025) leistete ein 20-Jähriger in der Spicherer Straße Widerstand gegen Polizeibeamte. Drei Beamte wurden hierbei leicht verletzt.

Gegen 00.00 Uhr riefen Anwohner die Polizei aufgrund einer Ruhestörung. Der zunächst unbeteiligte 20-Jährige kam vor Ort hinzu und beleidigte die Beamten. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete der 20-Jährige Widerstand. Hierbei wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt. Zudem beschädigte der 20-Jährige einen Streifenwagen sowie Uniformteile. Die Streife brachte den 20-Jährigen schließlich in den Arrest. Bei der Aufnahme in den Arrest stellten die Einsatzkräfte unter anderem Betäubungsmittel und mehrere Gegenstände sicher.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands und dem Handel mit Betäubungsmitteln gegen den 20-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 13:52

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

    Augsburg (ots) - Oberhausen - In der Zeit von Donnerstag (25.09.2025), gegen 22.30 Uhr, bis Sonntag (28.09.2025), 07.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein geparktes Auto in der Bürgermeister-Bunk-Straße. Die unbekannte Person beschädigte den blauen Honda im Frontbereich. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 13:52

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Montag (29.09.2025) war ein 19-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Neuburger Straße unterwegs. Gegen 02.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem 19-Jährigen drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 13:51

    POL Schwaben Nord: Ehrlicher Finder - Polizei sucht unbekannten Taxi-Gast

    Augsburg (ots) - Bereich Augsburg - In der Zeit von Montag (08.09.2025) bis Freitag (26.09.2025) verlor ein unbekannter Fahrgast eines Taxiunternehmers offenbar einen Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich in einem Taxi. Der ehrliche Finder gab das Bargeld bei der Polizei ab, in der Hoffnung, dass der Eigentümer ausfindig gemacht werden kann. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren