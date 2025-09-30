PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Hochzoll - In der Zeit von Sonntag (28.09.2025), 21.30 Uhr, bis Montag (29.09.2025), 07.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Karwendelstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten einen schwarzen Kia, der dort geparkt war. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 14:00

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

    Augsburg (ots) - Neusäß - Am Sonntag (28.09.2025) geriet ein Auto in der Auffahrt eines Einfamilienhauses in Am Kobelgraben in Brand. Ein weiteres Auto wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt. Gegen 04.00 Uhr stellte der Eigentümer den Brand fest und alarmierte den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 14:00

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Universitätsviertel - Am Sonntag (28.09.2025) verursachte eine 19-Jährige einen Verkehrsunfall in der Salomon-Idler-Straße und verletzte sich dabei. Gegen 12.30 Uhr geriet die 19-Jährige in einer Rechtskurve gegen ein geparktes Auto. Durch den Zusammenstoß kippte das Auto der 19-Jährigen nach links auf die Fahrerseite. Die 19-Jährige verletzte sich hierbei. Rettungskräfte brachten sie in ein ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 13:59

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

    Augsburg (ots) - Augsburg - Am Freitag (26.09.2025) gab sich ein bislang unbekannter Täter am Telefon als Mitarbeiter einer Bank aus. Auf diese Weise verschaffte sich der Täter Zugriff auf das Online Banking eines 69-Jährigen. Hierbei entstand Beuteschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs. Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen: - Bleiben Sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren