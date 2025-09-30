Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Hochzoll - In der Zeit von Sonntag (28.09.2025), 21.30 Uhr, bis Montag (29.09.2025), 07.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Karwendelstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten einen schwarzen Kia, der dort geparkt war. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell