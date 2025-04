Bundesanstalt Technisches Hilfswerk - Landesverbandsdienststelle Nordrhein-Westfalen

THW NRW: Erstmals eine Vertreterin des Ehrenamts in NRW

Hilden (ots)

Das Technische Hilfswerk (THW) in Nordrhein-Westfalen hat eine neue Landesprecherin: Die Dortmunderin Clarissa Engels wurde zur bundesweit ersten Frau in dieses Amt gewählt. Zuvor engagierte sie sich bereits als stellvertretende Landessprecherin und bringt umfassende Erfahrung aus der ehrenamtlichen Arbeit im THW mit.

Der Landesbeauftragte für Nordrhein -Westfalen, Nicolas Hefner, freut sich über das Ergebnis: "Clarissa Engels steht für Engagement, Kompetenz und Teamgeist. Mit ihrer Wahl zur Landesprecherin setzen die Helferinnen und Helfer ein starkes Zeichen für mehr Vielfalt und Teilhabe im THW. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem gesamten Sprechenden-Team."

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir die Ehrenamtlichen mit der Wahl in diese Führungsposition entgegengebracht haben. Bundesweit die erste Frau in dieser Funktion zu sein, ist etwas Besonderes", so Clarissa Engels nach der Wahl. "Die vor uns liegenden wichtigen Aufgaben ändern sich dadurch aber natürlich nicht. Angesichts der aktuellen Herausforderungen im Zivilschutz werden wir alles tun, um in NRW gut aufgestellt zu sein."

An der Seite des bisherigen stellvertretenden Landessprechers Oliver Schieferstein wurde zudem Jens Bergemann neu ins Team gewählt und komplettiert nun das Landesprechenden-Trio. Gemeinsam vertreten sie die Interessen der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer gegenüber dem Landesbeauftragten, sowie in der landes- und bundesweiten Gremienarbeit. Zusätzlich vertreten sie die Belange des Ehrenamts, in Abstimmung mit dem Landesbeauftragten, über die Grenzen des THW hinaus.

Mit der Wahl von Clarissa Engels unterstreicht das THW sein Engagement für die Gleichstellung und Frauenförderung im Ehrenamt. In den vergangenen Jahren wurden gezielt Maßnahmen ergriffen, um den Anteil weiblicher Einsatzkräfte zu erhöhen und Frauen auf ihrem Weg in Führungspositionen aktiv zu unterstützen. Die Wahl von Clarissa Engels sendet ein klares Signal: Frauen gestalten das THW mit - auf allen Ebenen.

Das THW gratuliert der neuen Landesprecherin herzlich und wünscht dem gesamten Sprechenden-Team viel Erfolg bei der Vertretung der Ehrenamtlichen im Landesverband Nordrhein-Westfalen.

