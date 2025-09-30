Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Bauanhänger

Augsburg (ots)

Lechhausen - In der Zeit von Freitag (26.09.2025), 17.30 Uhr, bis Montag (29.09.2025), 07.15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Bauanhänger in der Soldnerstraße.

Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

