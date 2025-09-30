Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und Beleidigung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Sonntag (28.09.2025) kam es in der Schönbachstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten BMW-Fahrer und einem 75-jährigen Autofahrer.

Gegen 19.00 Uhr kam es zwischen dem 75-Jährigen und dem bislang Unbekannten im Bereich einer Engstelle zu einem Streit. Hierbei trat der bislang Unbekannte offenbar gegen das Auto des 75-Jährigen und spuckte ihm u.a. nach derzeitigen Erkenntnissen ins Gesicht. Anschließend fuhr der unbekannte BMW-Fahrer weiter. Der Sachschaden wird aktuell noch abgeklärt.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30-35 Jahre alt, dunkle kurze Haare, ca. 176 cm groß, kein Bart

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

