Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Tausende Euro Schaden durch Sachbeschädigungen (siehe Bilder) - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Werlte (ots)

Zwischen dem 18. und 21. Oktober ereigneten sich in Werlte mehrere Sachbeschädigungen, die in verschiedenen Teilen der Stadt festgestellt wurden. In der Straße "Am Bürgerpark" wurden ein Tisch und eine Sitzbank durch mutwillige Brandstiftung erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer hinterließ deutliche Schäden an den Möbelstücken. Ebenfalls betroffen war der Pavillon auf der "Johannesplatte", der nicht nur großflächig mit Farbe beschmiert, sondern auch in seiner hölzernen Verkleidung stark beschädigt wurde.

Auf dem Spielplatzgelände an der Lindenstraße richteten unbekannte Täter ebenfalls erheblichen Schaden an, indem sie mehrere Zaunelemente zerstörten. Zudem wurde die Verglasung des Buswartehäuschens an der Bockholter Straße beschädigt, was auf weiteren Vandalismus in dieser Zeit hinweist.

Die Polizei untersucht derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei Werlte bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 05951/995300 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell