Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Montag (29.09.2025) war eine 50-jährige Autofahrerin unter Alkoholeinfluss in der Doanuwörther Straße Ecke Kreutzerstraße unterwegs.

Gegen 21.00 Uhr stieß die 50-Jährige offenbar beim Parken mit ihrem Fahrzeugheck gegen das Hauseck eines Mehrfamilienhauses. Hierbei verletzte sich die 50-Jährige leicht.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei der Frau.

Ersten Schätzungen zufolge entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 50-Jährige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell