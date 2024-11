Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Küchenbrand in Heeren-Werve

Kamen (ots)

Am heutigen Mittwoch wurde die freiwillige Feuerwehr Kamen um 11:40 mit dem Stichwort Feuer 3 "Wohnungsbrand/Menschenleben in Gefahr" nach Heeren-Werve alarmiert. Bei Eintreffen bestätigte sich der Wohnungsbrand. Zum Glück hatte der Bewohner die Wohnung bereits verlassen. Die LG Heeren baute sofort einen Löschangriff auf und der Angriffstrupp ging zur Brandbekämpfung in die Dachgeschosswohnung vor. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Parallel zur Brandbekämpfung rettete die Feuerwehr den Bewohner aus der benachbarten Wohnung. Nach dem der Brand gelöscht war, wurde die Küche und auch, der oberhalb der Wohnung befindliche, Dachboden mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Als keine erhöhten Temperaturen mehr zu messen waren, wurde die Einsatzstelle der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Erwähnenswert ist das schnelle Handeln der ersteingetroffenen Rettungsdienstbesatzung. Sie schlossen die Wohnungstür und auch die Tür zur brennenden Küche. Dadurch konnte ein unkontrolliertes Ausbreiten des Feuers und des Brandrauchs verhindert werden. Die freiwillige Feuerwehr Kamen war mit 28 Kräften aus den Löschzügen 1 und 3, sowie der haupamtlichen Wache knapp 2 Stunden im Einsatz. Hinzu kamen Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei, sowie der Gemeinschaftsstadtwerke.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kamen, übermittelt durch news aktuell