Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (29.09.2025) beschädigten drei bislang unbekannte Täter eine Trafostation im Inneres Pfaffengäßchen mit Farbe. Der Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell