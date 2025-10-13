LPI-GTH: Widerrechtlich eingedrungen
Eisenach (ots)
In der Zeit zwischen dem 10. Oktober, 14.30 Uhr und heute, 06.15 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in einen Großhandel für Malerzubehör in der Straße "An der Karlskuppe" ein. Es entstand Sachschaden, entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0265925/2025) entgegen. (jd)
