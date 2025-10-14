Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollidiert und davongefahren

Arnstadt (ots)

Gestern Mittag befuhr ein bis dahin unbekannter Fahrzeugführer den Markt und kollidierte dabei unter anderem mit einem geparkten Opel. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro. Anstatt seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt pflichtwidrig fort. Im Rahmen der eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen, konnte ein 41-jähriger Fahrer eines Zustellerfahrzeuges in der Tambuchstraße als Unfallverursacher bekannt gemacht werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. (jd)

