LPI-GTH: Berauscht
Arnstadt (ots)
Obwohl er offenbar Betäubungsmittel konsumiert hatte, befuhr ein 39-Jähriger gestern Abend die Längwitzer Straße mit seinem E-Scooter. Ein während einer Verkehrskontrolle durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den 39-Jährigen eingeleitet. (jd)
