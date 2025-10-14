LPI-GTH: Berauscht

Arnstadt (ots) - In der Zeit zwischen dem 11. Oktober, 17.00 Uhr und gestern, 15.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Gartenlaube eines Kleingartenvereines in der Gothaer Straße ein. Im Anschluss durchsuchten der oder die Täter die Laube, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die ...

