Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht

Arnstadt (ots)

Obwohl er offenbar Betäubungsmittel konsumiert hatte, befuhr ein 39-Jähriger gestern Abend die Längwitzer Straße mit seinem E-Scooter. Ein während einer Verkehrskontrolle durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den 39-Jährigen eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

