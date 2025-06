POL-GI: Mittelhessen: Eine Polizei-Pressestelle, ein Newsroom, eine Telefonnummer

Gießen (ots) - Gießen: in Opel gegriffen Aus einem roten Opel stahlen Diebe zwei Schlafsäcke und eine Isomatte im Gesamtwert von rund 250 Euro. Der Corsa stand zwischen 18:00 Uhr am Mittwoch (25.06.2025) und 06:30 Uhr am Donnerstag (26.06.2025) auf einem Parkplatz seitlich des Gehwegs in der Löberstraße. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641-7006-3555 in Verbindung zu ...

