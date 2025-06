POL-GI: + Seniorin durchschaut Schockanrufer + Schmiererei an Grundstücksmauer + Alarmanlage verscheucht Täter +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Lollar: Seniorin durchschaut Schockanrufer

Am Mittwochnachmittag (25.06.2025) erhielt eine Seniorin aus Lollar einen Anruf eines Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser ließ die Dame glauben, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Der Tochter drohe nun Untersuchungshaft. Durch Zahlung einer Kaution in Höhe von 60.000 EUR könne die Rentnerin jedoch die drohende Haft abwenden. Um die Geschichte noch glaubhafter zu machen, übernahm kurzzeitig eine weinende Frau, die sich als Tochter ausgab, das Gespräch. Die Lollarerin bezweifelte, dass es sich dabei tatsächlich um ihre Tochter handelte und wollte ihren Schwiegersohn sprechen. Stattdessen fragte der Anrufer aber nach Bargeld und Wertgegenständen im Hause der Dame. Diese gab an, dass sie nichts zu Hause habe und erst zur Bank gehen und nachsehen müsse. Der Anrufer erklärte, solange in der Leitung zu bleiben. Da die Seniorin einen Betrug vermutete, ging sie schließlich statt zur Bank zum Rathaus in Lollar und berichtete dort von dem Anruf, den sie kurz zuvor erhalten hatte. Mitarbeiter im Rathaus verständigten daraufhin die Polizei, sodass die Betrüger dank des besonnenen Verhaltens der Rentnerin mit ihrer Masche keinen Erfolg hatten. Sollten Sie auch ähnliche Anrufe erhalten, rät die Polizei dazu, keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu geben. Lassen Sie sich am Telefon von Anrufern nicht unter Druck setzen oder verunsichern. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei der Polizei, auch über Notruf 110, an. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Ziehen Sie, wie im vorliegenden Fall die Seniorin aus Lollar auch, Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Außerdem empfiehlt die Polizei innerhalb der Familie und dem Bekanntenkreis Angehörige zu sensibilisieren und auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Weitere Hinweise zum Schutz vor gängigen Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Buseck: Schmiererei an Grundstücksmauer

Unbekannte beschmierten in der Zeit zwischen Dienstag (24.06.2025), 23:00 Uhr und Mittwoch (25.06.2025), 06:30 Uhr eine Grundstücksmauer in der Straße "Grüner Rasen" in Alten-Buseck mit einem Hakenkreuz. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise zu den Tätern werden unter Tel.: 0641 7006-6555 entgegengenommen.

Gießen: Alarmanlage verscheucht Täter

In der Gießener Schützenstraße versuchte am Mittwoch (25.06.2025) ein Unbekannter den Außenspiegel eines grauen 5er BMW zu stehlen. Das Fahrzeug parkte in Höhe der Hausnummer 34. Bei diesem Versuch löste die Alarmanlage des BMW aus, sodass der Täter flüchtete. Die Tat ereignete sich gegen 02:20 Uhr. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Gießener Polizei zu wenden (Tel.: 0641 7006-3755).

