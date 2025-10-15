LPI-GTH: Umgekippt
Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 18-Jähriger befuhr gestern Nachmittag mit seinem Traktor mit zwei Anhängern den Kurvenbereich der L3087 von Hammersfeld kommend. Dabei kippte der hintere Anhänger zur Seite und zog den davor befindlichen Anhänger ebenfalls auf die Seite. Der geladene Maisschrot fiel infolgedessen auf eine angrenzende Wiese sowie gegen einen Grundstückszaun. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Straße war temporär voll gesperrt. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell