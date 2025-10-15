LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen
Gotha (ots)
Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Weimarer Straße. Ein 74-jähriger Skoda-Fahrer befuhr die Straße in Richtung Stadtzentrum. Dabei kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Dabei wurde auch eine Hausfassade beschädigt. Der 74-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Skoda wurde abgeschleppt. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)
