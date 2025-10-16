LPI-GTH: Zeugensuche
Arnstadt (ots)
In der Zeit zwischen dem 14. Oktober, 10.30 Uhr und gestern, 17.15 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte auf das Außengelände einer Bäckerei sowie Fleischerei in der Rudislebener Allee und entwendeten einen Tisch und mehrere Stühle. Das Beutegut hat einen Wert von rund 800 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0269023/2025) entgegen. (jd)
