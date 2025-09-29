Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Feuer in Mehrfamilienhaus ++ Salzhausen/Putensen - Motorradfahrer schwer verletzt ++ Wistedt - volltrunken mit Fahrrad gestürzt

Hanstedt (ots)

Feuer in Mehrfamilienhaus

Am Sonntagabend, 28.9.2025, gegen 22:50 Uhr, meldeten Zeugen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Ollsener Strasse. Durch die Rettungskräfte konnten die noch anwesenden Bewohner unverletzt aus dem Haus gebracht werden, die Feuerwehr löschte den Brand in einem Kellerflur ab.

Durch das Feuer wurde die Stromverteilung des Hauses beschädigt. Die Bewohner verbrachten die Nacht bei Verwandten und Bekannten. Der Brandort wurde von der Polizei für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Wann die Wohnungen wieder nutzbar sind, ist noch unklar. Zur Schadenshöhe kann derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer im Bereich von im Kellerflur ababgestellten Koffern aus. Die Polizei hat ein Verfahren wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung eingeleitet. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Salzhausen/Putensen - Motorradfahrer schwer verletzt

Auf der L 234 kam es am Sonntag, 28.9.2025, gegen 15:30 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Mann war zwischen Putensen und Oldendorf (Luhe) mit seinem Audi von einem Waldweg aus nach links in die Landesstraße eingebogen. Ein von rechts kommender 38-jähriger Motorradfahrer musste stark abbremsen, konnte aber den Aufprall auf das Heck des Audi nicht mehr verhindern. Der 38-Jährige stürzte und blieb neben der Fahrbahn liegen. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ersthelfer kümmern sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Mann. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Fahrer des PKW lädt einen Schock.

Wistedt - Volltrunken mit Fahrrad gestürzt

Zeugen meldeten am Sonntag, 28.9.2025, gegen 19:10 Uhr, einen verunfallten Radfahrer an der Wüstenhöfener Straße. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 54-jährigen Mann, der stark alkoholisiert mit seinem Fahrrad gestürzt war und sich nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt hatte. Der Mann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von rund drei Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell