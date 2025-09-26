Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Beim Tanzen von Gegenstand getroffen - Polizei sucht Zeugen

Seevetal/Hittfeld (ots)

Im Nachgang des Hittfelder Dorffestes wurde der Polizei in dieser Woche eine gefährliche Körperverletzung angezeigt. Demnach befand sich eine 15-jährige Besucherin des Festes am Freitag, 19.09.2025, gegen 22.30 Uhr auf der Tanzfläche bei der EWE Passage (Kirchstraße), als aus der Menge heraus ein Gegenstand, möglicherweise eine Glasflasche, auf die Tanzfläche geworfen wurde. Der Gegenstand traf die Jugendliche im Gesicht und verletzte sie. Zunächst war von einer Prellung ausgegangen worden, erst einige Tage später wurde die Nasenfraktur diagnostiziert.

Derzeit ist noch völlig unklar, wer den Gegenstand in die tanzende Menge geworfen hat. Die Polizei Seevetal bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 zu melden.

