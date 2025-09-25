Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: "Planenschlitzer" auf Parkplatz unterwegs ++ Winsen - Fahrraddiebe gestellt ++ Winsen - Mit E-Scooter vor Auto gefahren

Seevetal/A1 (ots)

"Planenschlitzer" auf Parkplatz unterwegs

Auf dem Parkplatz Hittfeld-Süd, zwischen den Anschlussstellen Dibbersen und Hittfeld, waren heute 25.9.2025, sogenannte Planenschlitzer unterwegs. Ein LKW-Fahrer bemerkte gegen 2:00 Uhr verdächtige Geräusche neben seinem Sattelzug. Als er nachschaute, flüchteten drei Personen mit einem silberfarbenen Wagen vom Parkplatz auf die Autobahn in Richtung Hamburg. An seinem Auflieger entdeckte er einen langen Schlitz in der Plane.

Insgesamt hatten die Täter an vier geparkten Aufliegern die Planen aufgeschlitzt, um auf die Ladeflächen zu schauen. Beute machten sie jedoch nicht.

Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Maschen unter der Telefonnummer 04105 620-200 entgegen.

Winsen - Fahrraddiebe gestellt

Zeugen meldeten am Mittwoch, 24.9.2025, gegen kurz vor 10 Uhr, verdächtige Personen, die am Bahnhofsplatz mit Werkzeugen an abgestellten Fahrrädern herumhantieren würden. Beamte konnten vor Ort drei Männer im Alter von 24, 29 und 39 Jahren aufgreifen. Sie hatten typisches Aufbruchwerkzeug bei sich und bereits zwei Fahrräder von ihren Schlössern befreit. Die Polizei stellte das Werkzeug sowie die Fahrräder sicher. Gegen die drei Männer wurde ein Verfahren wegen Bandendiebstahls eingeleitet.

Winsen - Mit E-Scooter vor Auto gefahren

Auf der Hamburger Straße kam es gestern, 24.9.2025, zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und der Fahrerin eines E-Scooter. Gegen 18:45 Uhr bog ein 19-jähriger Mann mit seinem PKW von der Straße Rehrhöhe kommend nach rechts in die Hamburger Straße ein. Unmittelbar nach dem Einbiegevorgang überquerte plötzlich eine 48-jährige Frau auf einem E Scooter im Bereich der Fußgängerampel die Fahrbahn in Richtung der Einmündung Rehrhöfe. Der 19-Jährige konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Die Frau stürzte und wurde am Kopf verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau einen Atemalkoholwert von über zwei Promille hatte. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell