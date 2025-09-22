Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Versuchter Einbruch ++ Salzhausen - Holzschuppen abgebrannt, Polizei sucht Zeugen ++ Wulfsen - Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

Tostedt (ots)

Versuchter Einbruch

Am frühen Sonntagmorgen, 21.9.2025, kam es in der Niedersachsenstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. In der Zeit zwischen 1:30 Uhr und 8:15 Uhr versuchten die Täter ihr Glück an mehreren Türen. Letztlich gelang ihnen der Einstieg aber nicht. Es blieb bei Sachschaden.

Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Salzhausen - Holzschuppen abgebrannt, Polizei sucht Zeugen

In einem Kleingartenverein an der Schützenstraße kam es am Sonntagmorgen, 21.9.2025, zum Brand eines Holzschuppens. Gegen 2:25 Uhr bemerkten Zeugen das Feuer und alarmierten die Rettungskräfte. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

Die Polizei hat den Brandort für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04171 7960.

Wulfsen - Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

Ein 36-jähriger Mann ist am Sonntag, 21.9.2025, gegen 11:00 Uhr, von der Polizei kontrolliert worden. Er war mit einem Mercedes auf der Dorfstraße unterwegs. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dem Mann die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war. Zudem erkannten die Beamten Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Auch gegen die Halterin des Fahrzeugs, die auf dem Beifahrersitz saß, wurde eine Strafverfahren eingeleitet, weil sie die Fahrt zugelassen hatte.

