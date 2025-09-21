Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 19.09.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 21.09.2025, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Buchholz i.d.N. - Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl beim Edeka-Markt

Am frühen Samstagabend kam es beim Edeka-Markt in der Hamburger Straße zu einem dreisten Ladendiebstahl. Mindestens sechs Täter schoben einen vollen Einkaufswagen aus dem Supermarkt zu einem auf dem Parkplatz wartenden Pkw-Peugeot und beluden das Fahrzeug mit der unbezahlten Ware. Anschließend entfernten sich die Täter mit dem Pkw und zu Fuß in Richtung Dibbersen. Die Ermittlungen durch den zentralen Kriminaldienst dauern an.

Buchholz i.d.N. - vermeintliche Schlägerei am Kabenhof

Am Samstagabend wurde durch einen anonymen Anrufer eine bevorstehende Massenschlägerei zwischen 60 Personen vor dem Kabenhof im Innenstadtbereich Buchholz gemeldet. Daraufhin wurden durch die Einsatzleitstelle diverse Polizeikräfte aus dem gesamten Landkreis zusammengezogen. Letztlich konnte am Einsatzort eine Gruppe von ca. 15-20 Personen angetroffen werden. Durch die große Polizeipräsenz konnte die Situation vor Ort zügig entschärft und diverse Personalien festgestellt werden, so dass es zu keinen weiteren Vorfällen kam. Vorangegangen waren nach ersten Ermittlungen Streitigkeiten beim zuvor stattfindenden Stadtfest Buchholz.

Seevetal (Lindhorst) - Einbruchdiebstahl in Golfclub

Im Tatzeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen hebelten unbekannte Täter ein Fenster zur Geschäftsstelle des Golfclubs Am Hockenberg auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend entfernten sich die Täter mit unbekanntem Diebesgut von der Tatörtlichkeit.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Seevetal Tel.: 04105/6200).

Gemeinde Seevetal und Rosengarten -Taschendiebstähle auf Supermarktparkplätzen

Am vergangenen Wochenende ist es im Bereich Seevetal und Rosengarten zu mehreren Taschendiebstählen im Bereich von Supermarktparkplätzen gekommen. Die Geschädigten wurden hier von einer unbekannten Person unter einem Vorwand angesprochen und abgelenkt. Nach den jeweiligen Gesprächen wurde dann festgestellt, dass unbeaufsichtigte Taschen oder Geldbörsen entwendet wurden.

Deshalb rät die Polizei: lassen Sie Ihre Wertsachen niemals aus den Augen, tragen Sie Wertgegenstände verdeckt und dicht am Körper.

Winsen (Luhe) - Autofahrer unter erheblichem Drogeneinfluss

Am Samstagnachmittag konnte durch Polizeibeamte in der Straße Grevelau ein 59-jähriger Autofahrer aus Stelle kontrolliert werden, welcher unter erheblichem Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogentest fiel positiv auf Kokain und THC aus. Dem Fahrer des Mercedes wurde daraufhin der Fahrzeugschlüssel abgenommen und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

BAB 7, RF Hannover, AS Egestorf - Ohne Führerschein und Versicherung Am Samstagvormittag kontrollierten Polizeibeamten auf der Autobahn eine 49-jährige Autofahrerin aus Hamburg, welche nicht mehr im Besitz eines Führerscheins war. Des Weiteren war die Versicherung für den Mercedes abgelaufen, so dass mehrere Strafverfahren eingeleitet wurden.

BAB 39, RF Hamburg, AS Lüneburg-Nord - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Am frühen Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein 18-jähriger Pkw-Fahrer einen weiteren Pkw überholte und beim anschließenden Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Anschließend wurde der Pkw des Seevetalers gegen den zuvor überholten Pkw geschleudert. Durch den Unfall wurden alle vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt und vorsichtshalber durch Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell