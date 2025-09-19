Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft ++ Rosengarten/Vahrendorf - Pick-up gestohlen ++ Neu Wulmstorf - Seniorin abgelenkt und bestohlen ++ Seevetal/A7 - Polizei sucht Zeugen

Buchholz (ots)

Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Heute, 19.9.2025, gegen 1:25 Uhr, versuchten Diebe, in ein Juweliergeschäft an der Poststraße einzubrechen. Die Täter schlugen mit einem Werkzeug auf die Schaufensterscheibe ein. Das Sicherheitsglas wurde zwar beschädigt, hielt jedoch stand, so dass die Täter nicht eindringen konnten. Schließlich ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten zu Fuß Richtung Lindenstraße. Der Sachschaden wird auf rund 8000 EUR geschätzt.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Rosengarten/Vahrendorf - Pick-up gestohlen

Ein grauer Toyota Hilux ist heute Nacht von einem Grundstück an der Straße Immenkuhlen gestohlen worden. Der Pick-up stand in einem Doppelcarport. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 21 und 03 Uhr. Die Schadenshöhe wird auf 40.000 EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Neu Wulmstorf - Seniorin abgelenkt und bestohlen

Ein dreistes Duo hat gestern, 18.9.2025, eine 83-jährige Frau bestohlen. Die Seniorin saß in ihrem PKW auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Matthias-Claudius-Straße, als eine unbekannte Frau gegen 11:20 Uhr an sie herantrat und sie nach dem Weg zum nächsten Krankenhaus fragte. In diesem Moment öffnete der männliche Komplize den unverschlossenen Kofferraum und entwendete daraus einen Rucksack mit Bargeld, Papieren und der Brieftasche der Frau. Die beiden Unbekannten flüchteten zu Fuß in verschiedene Richtungen.

Die Frau trug lange, offene, schwarze Haare und war mit einem Mantel bekleidet. Der Mann wird als groß und kräftig beschrieben. Er hatte schwarze, krause Haare und war mit einer hellen Jacke oder Weste bekleidet. Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Tel. 040 33441990.

Seevetal/A7 - Polizei sucht Zeugen nach seitlichem Zusammenstoß

Am Donnerstag, 18.9.2025, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der A7 zu einem Verkehrsunfall. Etwa eine Höhe der Anschlussstelle Ramelsloh, in Fahrtrichtung Hamburg, touchierten sich ein Opel und ein Mercedes Citan beim Spurwechsel.

Der 51-jährige Fahrer des Mercedes gab an, dass der Opel unmittelbar vor ihm vom mittleren auf den linken Fahrstreifen gewechselt habe, so dass er nach rechts ausgewichen sei und, um einen Zusammenstoß mit einem dort fahrenden Wagen zu vermeiden, dann wieder nach links zog, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Opel kam. Der 60-jährige Fahrer des Opel wiederum gab an, sich auf der linken Fahrspur befunden zu haben. Der Mercedes sei von hinten mit aufblinkender Lichthupe an ihn herangefahren und habe ihn schließlich rechts überholt und dann Beim Wiedereinscheren den Zusammenstoß verursacht.

Die beiden Beteiligten blieben unverletzt, es entstand ein Sachschaden von rund 6000 EUR. Die Autobahnpolizei in Maschen ermittelt in dem Fall und sucht unabhängige Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04105 620-200.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell