FW-Schermbeck: Unwetter: Überörtliche Hilfeleistung Krefeld

Schermbeck (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 6:20 Uhr wurden einge Mitglieder der Schermbeck Feuerwehr im Rahmen der Einsatzbereitschaft 1 NRW, Reg.Bzk Düsseldorf zur überörtlichen Hilfeleistung nach Krefeld alarmiert. Die Feuerwehren der Stadt Krefeld hatten aufgrund der Unwetter in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine sehr große Anzahl an Einsätzen zu bearbeiten, so dass die Einsatzkräfte vor Ort durch die Einsatzbereitschaft abgelöst wurden mussten. Die Schermbecker Einsatzkräfte machten sich mit dem Einsatzleitwagen und einen LF20 Katastrophenschutz zunächst auf den Weg zur Feuerwache Dinslaken, wo weitere Einsatzkräfte und Fahrzeuge aus Dinslaken, Wesel und Hünxe den Zug komplettierten. Anschließend wurde zum Sammelpunkt der gesamten Einsatzbereitschaft in Duisburg verlegt. Von dort ging es im Konvoi nach Krefeld. In Krefeld stellte der Zug 1 der Rufbereitschaft den Grundschutz sicher, während die Züge 2-4 durch das Unwetter verursachte Einsatzstellen im Stadtgebiet Krefeld übernahmen. Die Einsatzkräfte aus Schermbeck arbeiteten im Zug 3 mehrere Einsatzstellen mit vollgelaufenen Kellern und umgestürtzen Bäumen ab. Gegen 14:00 Uhr waren die letzten offenen Aufträge abgearbeitet und es wurde Heimreise an die Standorte angetreten. Nach dem Eintreffen am Standort Schermbeck und der Fahrzeugpflege endete der Einsatz für die Kameraden gegen 15:30 Uhr.

