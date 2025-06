Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: PKW im Graben

Schermbeck (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16:20 Uhr wurde der Löschzug #Gahlen mit dem Stichwort "H1 - Verkehrsunfall " an die Einsatzstelle "Brackenberg" alarmiert. An der Einsatzstelle war ein PKW in einen Graben gefahren und die im Fahrzeug befindliche Person konnte sich nicht selbstständig befreien. Die Einsatzkräften retteten die Person über die die Beifahrertür und übergaben diese an den Rettungsdienst. Nach der Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei endete der Einsatz der Feuerwehr gegen 17:00 Uhr.

