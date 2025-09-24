Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW in Ausfahrt ausgebrannt ++ Stelle/Ashausen - Vorfahrt missachtet

Stelle/A 39 (ots)

PKW in Ausfahrt ausgebrannt

Auf der A 39, in Fahrtrichtung Lüneburg, ist gestern ein PKW in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Der 25-jährige Fahrer war mit dem BMW gegen 13:35 Uhr auf der Autobahn unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Winsen-West bemerkte er Rauch, der aus dem Motorraum aufstieg. Der Mann lenkte seinen Wagen in die Ausfahrt. Dort verstärkte sich die Rauchentwicklung, so dass er noch in der Ausfahrt anhielt und ausstieg. Der Wagen geriet in Vollbrand.

Während der Löscharbeiten und der anschließenden Fahrzeugbergung musste die Anschlussstelle voll gesperrt werden.

Stelle/Ashausen - Vorfahrt missachtet

Ein 60-jähriger Mann hat gestern, 23.9.2025 einen Verkehrsunfall auf der K8 verursacht. Der Mann war gegen 20:20 Uhr mit seinem V-Klasse Mercedes in die Kreisstraße eingefahren und hat dabei die Vorfahrt eines von Ashausen in Richtung Scharmbeck fahrenden 61-Jährigen missachtet. Dieser fuhr mit seinem VW Up! in den Mercedes. Beide Beteiligte wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Der 61-Jährige kam zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 25.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell